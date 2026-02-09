تطبيق يجبرك على الجلوس مستقيماً أمام الكمبيوتر

كُشف عن تطبيق جديد لمساعدة الأشخاص على الجلوس باستقامة أثناء استخدام الكمبيوتر، وهي الوضعية الجيدة التي تحافظ على استقامة العمود الفقري، وتقلل إجهاد العضلات، وتمنع الآلام المزمنة من خلال الحفاظ على استقامة العظام والمفاصل، ويُسمى التطبيق الجديد مفتوح المصدر «بوستور»، ويعمل مع نظام التشغيل «ماك أو.إس»، ويجعل شاشة الكمبيوتر تعمل بضبابية خفيفة إذا لم يكن المستخدم جالساً بشكل مستقيم، وبالتالي يجد صعوبة في قراءة أو رؤية محتوى الشاشة.

وفي حال تشغيل التطبيق لن يتمكن المستخدم من قراءة كل شيء بسهولة إلا عندما يجلس باستقامة، ويُعدّ هذا التطبيق مفيداً للغاية، لأن الضبابية تظهر على مراحل، وهذا يعني أنه إذا كان المستخدم يجلس منحنياً قليلاً، فستصبح الشاشة ضبابية بشكل طفيف، ما يتيح له الجلوس باستقامة فوراً حتى لا تصبح الشاشة غير قابلة للقراءة.

ويمكن العثور على البرنامج على منصة «جيت هب» للمطورين وتنزيله مجاناً، من دون الحاجة إلى التسجيل أو إنشاء حساب أو أي تكاليف أخرى.