«أيام الشارقة التراثية» تحط في كلباء

انطلقت، أول من أمس، في مدينة كلباء فعاليات الدورة الـ23 من أيام الشارقة التراثية، بحضور الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سموّ الحاكم في مدينة كلباء، وجمع من المسؤولين والزوّار.

وقدمت الفعاليات لمحةً حيةً عن الحياة الإماراتية القديمة من مشاهد الهجن والنخل والصيد، علاوة على أجواء المجالس المفعمة برائحة القهوة وحواراتها الثقافية والاجتماعية، كما انتشرت أركان المأكولات الشعبية مانحة الزوّار تجربة شاملة تستحضر ذاكرة المكان وروح المجتمع.

واستحوذت العروض الشعبية على اهتمام الزوّار، إذ قدّمت فِرَق العيالة والنهمة والتغرودة والنوبان عروضاً موسيقية ورقصات تقليدية أحيت أجواء الماضي في صورة حيّة عكست التنوع الثقافي للموروث الإماراتي، وتواصل الحاضر مع جذور التراث، كما أطلعت الحِرف اليدوية والمهن التقليدية الزوّار على أساليب الحياة القديمة من صناعة سعف النخيل إلى الغزل والنسيج.

ومن المقرر أن تنتقل الفعاليات بعد كلباء إلى الذيد ودبا الحصن وخورفكان، وختاماً في وادي الحلو.