مهرجان العين التراثي يحتفي بـ «رفيق الصيد الوفي»

شهد ميدان الروضة لسباقات الهجن في مدينة العين، أول من أمس، منافسات بطولة سباق السلوقي العربي، التي جرت في ستة أشواط، ثلاثة للذكور ومثلها للإناث لمسافة 2000 متر، بمشاركة 103 كلاب سلوقية، لمُلّاك من دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر، ضمن فعاليات مهرجان العين التراثي بدورته الأولى، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بأرض المعارض في مدينة العين، ويختتم فعالياته اليوم. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بقيمة 318 ألف درهم لـ30 فائزاً، خمسة في كل شوط، إذ يحصل الأول في كل شوط على 20 ألف درهم، والثاني على 15 ألفاً، والثالث على 10 آلاف.

وجاء تنظيم السباق ضمن فعاليات مهرجان العين التراثي في إطار تحقيق أهداف المهرجان، الرامية إلى صون التراث الثقافي، وتقديم تجارب تراثية حية، تعكس تنوّع الموروث الإماراتي، كما يدعم السباق رسالة المهرجان في ربط الماضي بالحاضر، وترسيخ الهوية الوطنية، وتأكيد دور الفعاليات التراثية في نقل المعرفة الشعبية بأسلوب معاصر يحافظ على أصالتها، ويواكب تطلعات الجمهور.

ويهدف السباق إلى إبراز أحد أوجه التراث الإماراتي المرتبط بحياة الصحراء، واستحضار مكانة السلوقي في الموروث الشعبي بوصفه رفيق الصيد ورمزاً للمهارة والوفاء، بما يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الإنسان وبيئته، من خلال تعريف الأجيال الجديدة برياضة تراثية أصيلة ارتبطت بحياة الآباء والأجداد، من خلال تقديمها في إطار حي وتفاعلي يُعزّز الوعي بقيمها الثقافية والاجتماعية، ويكرّس حضورها في الذاكرة الوطنية.

