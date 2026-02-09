أصالة بالبرقع الإماراتي.. على مدرج خورفكان

أحيت النجمة أصالة، الليلة قبل الماضية، حفلاً على مدرج خورفكان، ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان»، وسط حضور جماهيري، في أمسية جمعت بين الطرب وهوية المكان.

وأطلت أصالة على جمهورها بملابس مستوحاة من الفلكلور الخليجي، مزدانة بالبرقع الإماراتي، في لفتة انسجمت مع خصوصية المدينة والمسرح المفتوح على البحر والجبل، لتتحول الإطلالة إلى جزء من المشهد الفني العام للأمسية.

وقالت أصالة إن قيمة أي عرض فني تكتمل بتفاعل الجمهور، مشيرة إلى أن جمهور خورفكان يتميّز بوعيه الفني وحضوره المدعم بالطاقة المتبادلة مع الفنان، ما يمنح الحفلات معناها الأعمق.

وأكّدت النجمة السورية أن مدرج خورفكان أصبح محطة فنية مهمة في المنطقة، لما يقدمه من تجربة ثقافية مختلفة، تجمع بين الفن والطبيعة، وتعكس اهتمام الشارقة بدعم الفعاليات الثقافية والفنية، وتعزيز دور الجمهور الشريك الأساسي في نجاحها، وتطرقت إلى خصوصية خورفكان، معتبرة أن مجرد الوصول إليها يمنح الزائر شعوراً بالطمأنينة والراحة، لما تتمتع به من طبيعة هادئة وخلابة تجمع بين البحر والجبل، وأوضحت أن هذا الإحساس ينعكس بشكل مباشر على الفنان والجمهور معاً، ويصنع حالة مختلفة من التلقي والتفاعل، وأشارت إلى أن اختيارها للزي التراثي خلال الأمسية جاء تكريماً للمدينة وللجمهور الذي رافق حفلاتها في الشارقة.

وتنقلت أصالة خلال الأمسية بين مجموعة من أبرز أعمالها التي شكّلت محطات مختلفة في مسيرتها الفنية.

• النجمة السورية أكّدت أن مجرد الوصول إلى خورفكان يمنح الزائر شعوراً بالطمأنينة والراحة.