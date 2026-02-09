ماريا كاري في أبوظبي: شكراً على حفاوة الاستقبال

عادت نجمة البوب العالمية، ماريا كاري، إلى أبوظبي، مساء أول من أمس، لتقدّم عرضاً استثنائياً ضمن حفلات ليالي السعديات، في حفل نفدت جميع تذاكره مبكراً.

وخطفت ماريا الأنظار بأدائها الصوتي المتميّز، وتقديمها مجموعة من أشهر أغانيها، إلى جانب حضورها اللافت والحيوي الذي أضفى على الأمسية طابعاً مميّزاً.

وبعد الإقبال الجماهيري الكبير الذي رافق ظهورها الأول في أبوظبي، عام 2024 على مسرح جزيرة السعديات، عادت النجمة الحائزة جوائز عدة لتقدّم عرضاً مميّزاً جمع بين أغانيها الكلاسيكية المحبوبة لدى جمهورها، وأعمال من ألبومها الجديد «هير فور إت أول»، إذ قدّمت باقة من أشهر أعمالها، إلى جانب أغانٍ جديدة أبرزت من خلالها قدراتها الصوتية، مع أسلوبها الغنائي المفعم بالدفء.

وأشعلت ماريا كاري أجواء حفلها في أبوظبي بإطلالتها البراقة، ورافقتها فرقة موسيقية ومجموعة من المؤدين المساعدين، وتفاعل الجمهور معها طوال الأمسية، مردداً كلمات أشهر أغانيها، وبين الأغنية والأخرى، وجّهت ماريا تحية شكر وامتنان لجمهور أبوظبي، معبّرة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال قائلة: «من الرائع حقاً أن أعود إلى أبوظبي من جديد، أشكركم جميعاً على هذا الاستقبال الحافل، وعلى مشاركتي هذه الأمسية الاستثنائية التي ستبقى في الذاكرة».

وامتلأ المسرح من جديد بالجمهور الذي توافد بكثافة، في عرض جديد نفدت جميع تذاكره ضمن موسم ليالي السعديات 2025-2026.

وستواصل ليالي السعديات برنامجها لشهر فبراير بحفل يحييه أسطورة الروك الكندي براين آدامز، الذي سيقدم أمسية موسيقية تحت أضواء النجوم، بعد غد، قبل أن تختتم مع الفائز بسبع جوائز «غرامي»، جون ماير، في 15 الجاري.

