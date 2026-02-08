موظف يُفصل من وظيفته بسبب غمضة عين

في حكمٍ قضائي تاريخي انتصر لحقوق العمال في إيطاليا، قضت محكمة الاستئناف في مدينة "ليتشي" بإعادة العامل فرانشيسكو روتشي إلى وظيفته، بعد أن اعتُبر فصله بسبب صورة تُظهره مغمض العينين أثناء الدوام إجراءً تعسفياً وغير قانوني.

وكان روتشي قد تعرض للفصل عام 2023 بتهمة النوم أثناء العمل، إلا أن المحكمة كشفت أن الواقعة لم تكن سوى لحظة عابرة من الإرهاق نتيجة نوبات عمل امتدت لـ 12 ساعة في بيئة عمل قاسية، معتبرةً أن العقوبة لم تتناسب مع الفعل؛ وألزمت المحكمة الشركة بدفع كافة مستحقاته المتأخرة وإعادته لمنصبه، ليطوي بذلك صفحة معركة قانونية دامت ثلاث سنوات واجه فيها روتشي "التصيد الإداري" والعزل الوظيفي، مؤكداً عودته لعمله دون أي عقاب.