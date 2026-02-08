ماذا تعرف عن المطعم المفضل لنجوم برشلونة؟ وما هي أطباقهم المفضَّلة ؟

قامت صحيفة سبورت الإسبانية بجولة في أحد أفخم المطاعم في إقليم كتالونيا والذي يعد المفضل لنجوم برشلونة وكتيبة المدرب الألماني هانسي فليك.

وقالت الصحيفة إن مطعم غاوديم المُجدد، يعتبر ملاذاً حقيقياً لعشاق كرة القدم، وخاصةً لاعبي برشلونة.

وتابعت: "إنه المكان المفضل لبطل الدوري الإسباني للاستمتاع بالمأكولات والأطباق الفريدة، كما أن فريق فليك يتردد عليه بانتظام للاجتماعات والاسترخاء".

وحسب سبورت، يقع مطعم غاوديم في قلب برشلونة، وقد نجح في توفير جميع العناصر التي جعلته المفضل لدى لاعبي برشلونة، من أبرزها تهيئة الأجواء المثالية، الخصوصية، والهدوء.

ويقدم المطعم مأكولات طازجة ومتنوعة نالت إعجاب الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لبرشلونة. كما أن أعضاء مجلس الإدارة من رواده المفضلين، وكثيراً ما يُشاهدون وهم يستمتعون بأطباقه الشهية. كما أن فريق المدرب هانسي فليك من الزبائن الدائمين أيضاً.

وذكر المصدر ذاته أن المطعم يحتوي على قائمة طعام واسعة تضم منتجات عالية الجودة، وقد تأسس عام 2013، ويعمل فيه سيمي (المالك) جنباً إلى جنب مع زوجته وموظفين آخرين يتمتعون بثقة عالية لتقديم تجربة متكاملة.

ويضم مطعم غاوديم معلماً آخر يجذب المشجعين من جميع أنحاء العالم، حيث أسس متحفاً خاصاً لنادي برشلونة ولكرة القدم بشكل عام تُعرض فيه قمصان موقعة من مارادونا، وكرويف، وشيفشينكو، وفان باستن، إلى جانب أحذية ارتداها لاعبو لاماسيا، بما في ذلك الحذاء الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ارتداه لامين يامال مثقوباً بعد تدخل عنيف ضده.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض المطعم أقمصة لكل من كاسادو، بيرنال، أراوخو، لامين، داني، بيدري، أنسو فاتي، ميسي، وعدد لا يحصى من لاعبي كرة القدم البارزين الآخرين.

ونقلت الصحيفة عن صاحب المطعم سيمي قوله: "فليك هو أكثر شخص متواضع قابلته في حياتي. طاقمه رائع أيضاً، إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لهم العشاء".

وتابع: "من المعتاد رؤية لامين يامال وأصدقائه يستمتعون ببعض أطباقهم المميزة، مثل ساشيمي سمك التونة الصفراء، والبرغر الصغير، وثعابين البحر، ولحم واغيو، والماكريل".