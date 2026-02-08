مصرع طفلة لحقت حذاءها وسط نهر في تركيا وطفل آخر يُصوّر غرقها .. (فيديو)

غرقت طفلة تركية عمرها 9 سنوات، أمام عدسة الكاميرا، بعدما لحقت حذاءً سقط في مجرى النهر خلال لعب مجموعة من الأطفال بينما كان طفل آخر يصور ما يجري بهاتف نقال.

ووقعت الحادثة الأليمة، في منطقة توربالي بمحافظة إزمير في غرب تركيا، عندما دخلت بيريفان إلى مجرى نهر "فيتريك" المحلي لجلب حذاء جرفه الماء غير العميق ولا شديد الجريان.

ونجحت الطفلة بالفعل في العودة للضفة بالحذاء، لكن طفلاً آخر رمى حذاءً آخر على سبيل اللعب كما يبدو، لتدخل الماء مجدداً وقد بدت أكبر الأطفال في المكان، لكنها لم تعد هذه المرة.

فقط تعثرت بيريفان في وسط النهر وسقطت في المياه التي غمرتها لتختفي لحين عثور فرق الإنقاذ على جثتها على بعد نحو 3 كيلومترات من مكان سقوطها.

وأثارت الحادثة مشاعر حزن واسعة بعد تناقل مقطع الفيديو الذي يوثق غرق الطفلة، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه والد بيريفان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، انتقادات لبلدية المنطقة، وقال إنها لم تضع سوراً على ضفة النهر يمنع الأطفال من الاقتراب.

وتحقق الشرطة في الحادثة لمعرفة إن كان هناك إهمال من قبل أهالي الأطفال، والذين تعرضوا لانتقادات من قبل كثير من المدونين بسبب ترك الأطفال بمفردهم قرب مجرى النهر.



