بعد مشادة كلامية مع زوجته.. سوري يرمي بنفسه من الطابق الـ 5 في تركيا

انتهت مشاجرة زوجية بمصرع شاب سوري يبلغ من العمر 23 عاما في تركيا بعد أن قفز من الطابق الخامس في منزله بمدينة أنطاكية، إثر مشادة كلامية مع زوجته.

وقالت وسائل إعلام تركية أن الحادث بدأ بمشادة كلامية بين الزوجين داخل المنزل، لتتطور الأمور بشكل مأساوي، حيث قرر الشاب إنهاء حياته بالقفز من الشرفة، مخلفا وراءه ٥ أطفال.

وفوجئ المارة بسقوطه من الطابق العلوي، لتتدخل فرق الإسعاف بسرعة، ولكنها لم تتمكن من إنقاذه، وأعلنت وفاته فور وصوله.

وأظهر مقطع فيديو جثة الشاب مغطى ببطانية بينما كانت فرق الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث وسط وجود أكثر من مليوني سوري في تركيا، معظمهم استقروا في المدن الجنوبية القريبة من الحدود السورية منذ بداية الأزمة في عام 2011.