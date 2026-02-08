ابن ترامب يؤسس شركة لإنتاج "المتة" برأس مال مليون دولار

أفادت تقارير صحافية، بأن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصغر، بارون، دشن شركة مشروبات "يربا متة" في فلوريدا وديلاوير برأس مال مليون دولار.

وأسس بارون ترامب (19 عاما)، شركة "سولوس يربا متة" المتخصصة في مشروبات الشاي العشبي "يربا متة" الغني بالكافيين، وفق وثائق تسجيل تجارية في ولايتي فلوريدا وديلاوير، كما أفادت مجلة "نيوزويك" بناء على ملفات هيئة الأوراق المالية (SEC).

وتم تسجيل الشركة في ديلاوير بتاريخ 3 ديسمبر 2025، ثم في فلوريدا ككيان أجنبي ربحي في 12 يناير 2026، برأس مال يبلغ مليون دولار جمع عبر طرح خاص، ومع تعيين بارون ترامب وأربعة آخرين (رودولفو كاستيلو، فالنتينو غوميز، ستيفن هول، سبنسر بيرنشتاين) كمديرين.

ورغم عدم التأكيد الرسمي لهوية بارون ترامب في الوثائق، إلا أن العنوان المسجل قريب من نادي مارالاغو التابع لعائلة ترامب في بالم بيتش، واثنان من المديرين (هول وبيرنشتاين) درسا معه في أكاديمية أوكسبريدج.

وأشار هول وبيرنشتاين عبر تطبيق "لينكدإن" إلى أن الشركة - التي غيرت اسمها من "سولستيس" لعدم توفره - تستعد لإطلاق منتجات "وظيفية نظيفة" في الربيع، مع تعاون محتمل مع شركة "نورث فلوريدا بوتلينغ".

ويأتي المشروع بعد تجارب سابقة لبارون، مثل شركة عقارية تم حلها في عام 2024 ومشاركته في "وورلد ليبرتي فاينانشال" للعملات الرقمية، وسط تدقيق عام لأنشطة عائلة ترامب خلال الولاية الثانية للرئيس، الذي أعلن عدم تدخله في أعماله العائلية.