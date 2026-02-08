جبال الألب في إيطاليا تشهد كارثة مروعة إثر انهيار جليدي ضخم

أعلنت خدمة الإنقاذ بمنطقة جبال الألب في إيطاليا، إمصرع 3 أشخاص إثر انهيار جليدي، السبت، خلال تزلجهم خارج المسارات المخصصة للتزلج.

وقع الحادث في جبال "ترينتينو ألتو أديجي" و"لومباردي"، وهما منطقتان تضمان بعض مواقع دورة الألعاب الشتوية في ميلانو وكورتينا.

وضرب انهياران جليديان منطقة جبال "الدولوميت" بالقرب من "كورتينا دامبيتسو"، حيث تقام مسابقات التزلج للسيدات، بحسب "رويترز".

وقالت خدمة الإنقاذ إنها انتشلت جثة رجل كان يتزلج خارج المسارات المخصصة مع 3 متزلجين آخرين في "بونتا روكا"، وهي قمة يبلغ ارتفاعها 3300 متر في جبل "مارمولادا"، أعلى جبل في "الدولوميت".

وتوفي متزلجان آخران خارج المسارات المخصصة في "ألبوساجيا"، وهي قرية في وادي "فالتيلينا"، على بعد حوالي 65 كيلومتراً شرقي "بورميو"، حيث تقام جميع مسابقات التزلج للرجال.

