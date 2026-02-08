مفاجأة لعشاق "الآيفون": الهاتف الجديد "الخميس بعد الجاي"

كشفت توقعات متزايدة إلى أن شركة أبل ستطلق هاتف آيفون جديد قريبًا جدًا.

وذكر موقع "Macwelt"، وهو النسخة الألمانية من موقع "Macworld" أن هاتف آيفون 17e الاقتصادي سيُطرح في الأسواق يوم 19 فبراير الجاري، أي بعد عام كامل من إطلاق آيفون 16e.

ويستند التقرير إلى مصدر مجهول لديه معلومات "متداولة بين مُصنّعي الجرابات والملحقات"، ويزعم أن آيفون 17e سيُطرح في الأسواق يوم الخميس 19 فبراير، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويُشير تقرير موقع "Macwelt" إلى أن تحديد هذا اليوم يبدو غريبًا نظرًا لأن "أبل" نادرًا ما تطلق أجهزة جديدة يوم الخميس. وعادةً ما تعلن الشركة عن الطرازات الجديدة للأجهزة أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء.

ولا تشارك "أبل" أيضًا معلومات دقيقة عن موعد الإصدار مع مصنعي ملحقات أجهزتها. ومع ذلك، من المرجح للغاية أن تطلق الشركة هاتف آيفون 17e في وقت ما خلال شهر فبراير استنادًا إلى الجدول الزمني للعام الماضي.

ومن المتوقع أن يدعم آيفون 17e الشحن اللاسلكي عبر "MagSafe"، ليعالج بذلك إحدى أبرز عيوب الجيل السابق آيفون 16e.

وتشمل التغييرات الأخرى في آيفون 17e المقبل كذلك شريحة A19، وأحدث مودم من شركة أبل، وهو "C1X"، والذي يوفر سرعات تصل إلى ضعف سرعة مودم "C1" الأصلي الموجود في آيفون 16e.

إضافة إلى هذا، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشريحة الشبكة "N1" من "أبل" للاتصال عبر واي فاي وبلوتوث وتقنية الاتصال اللاسلكي "Thread".

ومن المتوقع أن يحتفظ آيفون 17e بتصميمه الحالي، بما في ذلك الاقتطاع في الشاشة للكاميرا الأمامية بدلًا من الجزيرة الديناميكية، وسيظل يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية واحدة.