لص جريء اقتحم محل بيتزا مغلق وأعدَّها وباعها للزبائن محتفظاً بالأرباح

يواجه رجل من ولاية كارولاينا الشمالية عدة تهم جنائية بعد اقتحامه مطعم بيتزا بعد إغلاق أبوابه، حيث قام بتحضير وبيع البيتزا، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

ووقع الحادث في اليوم التالي لعاصفة ثلجية عاتية ضربت الولاية، واحتفظ المشتبه به بجميع الأموال لنفسه، حسبما ذكرت شرطة كينستون في بيان صحفي بتاريخ 2 فبراير. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد محاولته اقتحام المطعم للمرة الثانية. وجاء في البيان: "استجابت شرطة كينستون لبلاغ عن اقتحام مطعم "ليتل سيزرز".

وعند وصولهم، أُبلغ الضباط أن جوناثان هاكيت، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو موظف سابق، قد دخل المطعم بشكل غير قانوني في مناسبتين منفصلتين. في الحادثة الأولى، دخل هاكيت المطعم، وقام بتحضير البيتزا، وباعها للزبائن، واحتفظ بالأرباح لنفسه.

وفي الحادثة الثانية، اقتحم هاكيت المطعم مرة أخرى بينما كان الموظفون متواجدين. وحاولوا منعه من الدخول، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي". وأصيب هاكيت خلال الشجار ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما نقل موقع "كومبلكس".

ووُجهت إلى الرجل تهم جناية اقتحام وسرقة، جناية الحصول على ممتلكات بالاحتيال. ولم يُفصح المحققون عن عدد البيتزا التي أعدها المشتبه به وباعها للزبائن.