لأول مرة ناسا تسمح لرواد الفضاء باصطحاب هواتفهم الذكية في رحلاتهم

سيُتاح لرواد الفضاء، وخاصةً رواد برنامجي Crew-12 وArtemis II، فرصة استخدام الهواتف الذكية الحديثة في رحلاتهم الفضائية. وكشف مدير وكالة ناسا، جاريد إسحاقمان، أن رواد الفضاء سيُسمح لهم باصطحاب هواتف الهواتف الذكية الحديثة إلى المدار وما بعده.

ونقل موقع " سي نت" عن إسحاقمان قوله على منصة ( X ) "سيُسافر رواد فضاء ناسا قريبًا مزودين بأحدث الهواتف الذكية، بدءًا من برنامجي Crew-12 وArtemis II. إننا نوفر لروادنا الأدوات اللازمة لتوثيق لحظات مميزة لعائلاتهم ومشاركة صور ومقاطع فيديو ملهمة مع العالم."

ولطالما التقط رواد فضاء ناسا صورًا رائعة من محطة الفضاء الدولية، ولكن وجود هاتف ذكي في متناول اليد سيفتح آفاقًا واسعة لتصوير الفيديو. ومن المرجح أن يكون هذا مفيدًا للغاية عندما يُجري رواد الفضاء تجربةً ما أو عندما يشاهدون ظاهرةً عابرةً مثيرةً للاهتمام من نافذة.

ومن المقرر إطلاق مهمة SpaceX Crew-12 في 11 فبراير، حاملةً أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. أما مهمة Artemis II التابعة لناسا، فمن المتوقع إطلاقها في مارس، حيث سترسل أربعة رواد فضاء في رحلة تستغرق 10 أيام تدور حول القمر وتعود إلى الأرض.

وكتب إسحاقمان: "نحن نوفر لرواد الفضاء الأدوات اللازمة لتوثيق لحظات مميزة لعائلاتهم ومشاركة صور ومقاطع فيديو ملهمة مع العالم". مشيرا أنه : "حتى الآن، كان رواد الفضاء يعتمدون بشكل كبير على الكاميرات القديمة ومعدات التصوير العتيقة". ولم تذكر ناسا أي علامات تجارية أو طرازات محددة للهواتف في تغريدتها. لكن موقع Ars Technica ذكر أن مهمات الفضاء تستخدم حاليًا كاميرات Nikon DSLR وGoPro من طراز 2016.

وقد لعب التصوير الفوتوغرافي دورًا هامًا في مهمات الفضاء منذ مهمات أبولو في الستينيات والسبعينيات. والتقط رواد فضاء أبولو 11، وهم أول البشر الذين وطأت أقدامهم سطح القمر، صورًا مميزة لمهمتهم الشهيرة في يوليو 1969 باستخدام كاميرات هاسيلبلاد المعدلة خصيصًا.