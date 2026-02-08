امرأة تبتلع ملعقة طعام بعد أن قفز كلبها فجأة إلى حضنها

ابتلعت امرأة ملعقة طولها 17 سم عن طريق الخطأ عندما قفز كلبها على حجرها أثناء تناولها الزبادي. وقالت ريمي أملينكس إنها كانت توشك على الاختناق أو ابتلاع الملعقة، لكنها شعرت بها تنزلق بسلاسة إلى معدتها.

وذكرت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا أنها كانت جالسة على الأريكة تتناول الزبادي عندما قفز عليها كلبها النشيط من سلالة فيزلا المجرية، مارلي، فجأة. وتابعت "وضعت الملعقة في فمي لأتمكن من استخدام يديّ للرد على رسالة. وفي تلك اللحظة، قرر مارلي القفز عليّ. فزعت بشدة، فأرجعت رأسي للخلف، وقبل أن أستوعب ما يحدث، كانت الملعقة عالقة في حلقي.

حاولت ريمي، التي تعمل مندوبة مبيعات للأدوية، إخراج الملعقة بيدها. قالت: "لكن كل شيء حدث بسرعة كبيرة، كان عليّ إما أن أبتلعها أو أختنق".

عندما عاد صديقها من العمل، شعرت بالحرج الشديد من إخباره، لذا "تظاهرت بأن شيئًا لم يكن". وأضافت: "لم أشعر بأي ألم على الإطلاق، لذلك لم أتحدث عن الأمر فورًا. لم أدرك خطورة الوضع إلا بعد العشاء".

ولاحقا أخبرها الأطباء أن الملعقة كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها المرور في الأمعاء بشكل طبيعي، لذا اضطرت للعودة إلى المنزل والانتظار حتى يتم تحديد موعد لإجراء تنظير المعدة.

وأضافت ريمي: "كانت تلك الليلة صعبة، شعرت بالملعقة تتحرك، حتى بين أضلاعي أحيانًا. كان الأمر مرعبًا حقًا. شعرت بالانتفاخ والغثيان، ولم أستطع تناول الطعام دون الشعور بالغرابة. كان النوم صعبًا لأن كل وضعية كانت تذكرني بالملعقة في معدتي".

وتمت إزالة الملعقة بعد يومين تحت التخدير الموضعي. واضطر الأطباء إلى تدويرها داخل معدتها، مما تسبب في نزيف معدي طفيف، والتهاب في الحلق ، نتيجة لتضرر المريء.

وعلى الرغم من هذه التجربة المؤلمة، قررت ريمي الاحتفاظ بالملعقة كتذكار.