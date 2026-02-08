علياء حسين لوتاه: دبي حاضنة للفنون

حالة من التأمل والاستكشاف تقدمها الفنانة الإماراتية علياء حسين لوتاه في أعمالها الفنية، إذ تتعامل مع الشكل كأنه في حالة من الحركة الدائمة، وقابل للتغير والانهيار والظهور بحالات متبدلة، ما يجعل أعمالها تحمل طابعاً غير محسوم، وتتأرجح بين التجريد والواقعية.

تمزج علياء في تجربتها الفنية بين الرسم والنحت، معتمدة على إيقاعات هادئة ورؤى بصرية دقيقة، فيبدو العمل كأنه سلسلة من التغيرات الصغيرة. تنثني الخطوط على ذاتها، ثم تتجزأ الأشكال وتعيد تكوين نفسها، لتؤكد بمجملها حوارية متفردة بين الأعمال الثنائية والثلاثية الأبعاد، ويبرز التغيير كفعل رقيق، مستمر، متداخل بعمق مع مرور الزمن.

وتقدم علياء في معرضها الأخير «في حالة من التشكل» في «عائشة العبار غاليري»، مجموعة من الأعمال التي تجمع بين الرسم والنحت، وتدعو فيها للتأمل في مفهوم التحول، مضيفة لـ«الإمارات اليوم»: «ينقسم المعرض بين اللوحات والمجسمات مختلفة الأحجام، وهو عبارة عن بحث في فهم الأشكال، والتي يمكن أن تندمج مع بعضها بعضاً، وتحمل الكثير من الانحناءات والهدوء»، موضحة: «كيفية صنع العمل تعني لي أكثر من الشكل النهائي له، لأنني أختار التعبير عن نفسي من خلال الطريقة التي يصنع بها العمل، وقد تكون المجسمات التي أقدمها صغيرة في حجمها، ولكنها محمّلة بأسلوبي الخاص في التعبير».

ووصفت علياء المشهد الفني في دبي، بأنه يتسم بالقوة وبتوافر البيئة الداعمة، سواء من الجهات الحكومية للفنانين، أو كذلك بين المبدعين أنفسهم، معتبرة أن هذا المشهد المسيطر يعكس القيمة الحقيقية للمشهد الفني في الدولة، وحالة التطور التي يمر بها على نحو مستمر.

مادة أساسية

وتستخدم علياء لوتاه الأسلاك المعدنية في المجسمات التي تقدمها، ولكنها أكدت أنها تنطلق في أعمالها من الرسم، إذ ترسم الأشكال، ومن ثم تبدأ باستخدام فكرة النسج بالحديد التي تحاول من خلالها نسخ الأشكال المرسومة، لافتة إلى أنها بدأت بالعمل على النسج بالحديد منذ ما يقارب العامين، ولكنها ارتأت في هذا المعرض وضع المجسمات على قاعدة من شرائح الألمنيوم، لمنح الأعمال النعومة والصلابة في الوقت عينه.

واختارت الألمنيوم كمادة أساسية في المجسمات، إذ أرادت استخدام مواد متوافرة ويسهل الحصول عليها، فضلاً عن سهولة استخدامها في تنفيذ العمل، منوهة بأن زمن إنتاج العمل الفني يراوح بين ساعات وأيام.

وبينت علياء أنها حين تشعر بالحاجة إلى مساعدة في تنفيذ نسج الأسلاك المعدنية، تطلب المعاونة من أفراد أسرتها، مشددة على أنها تفضل الاستعانة بأشخاص من العائلة في العمل بدلاً من توظيف مساعدين، لأنها تهتم بفكرة العمل المجتمعي، وتشعر بأن رحلة الفنان مع العمل تكون منفردة ووحيدة، وبالتالي هذه المشاركة تجعلها رحلة مختلفة ومجتمعية.

الشكل لا يكتمل، هي فلسفة تتبعها علياء لوتاه في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن رحلة الفنان لا تنتهي، ولذا فالعمل الإبداعي كذلك، مشددة على أن الفن يمنحها الفرصة للتعبير عن ذاتها.

فلك التجريب

ورأت الفنانة الإماراتية أن كل قسم من العمل يلهم الآخر، فأحياناً تبدأ من النسيج وتكتشف الظلال وتقوم برسمها، وأحياناً العكس تبدأ بالرسم وتجسدها في نسيج معدني، وهذا ما يجعل عملها يدور في فلك التجريب والاختبار للأشكال والمواد. واعتبرت أن تاريخ النسج عند النساء كبير جداً، وهو فن وحرفة، كاشفة أنها الآن تدرس طريقة حياكة التلي، لأنه من الممكن أن يضيف إلى عملها ويلهمها، لأن هذا النوع من الحرف قد يضيف إلى الفنان تعلم الوسائط الجديدة واستغلالها. وذكرت أن الفن والمجتمع لا ينفصلان، لافتة إلى أنها أطلقت «ميداف استوديو» بالتعاون مع نورة بن كلبان، وهو مركز يقدم برامج فنية تعليمية للكبار والصغار، ومن بينهم كبار السن وكذلك أصحاب الهمم، ورسالته أن الفن لغة يمكن لكل الناس فهمها، منوهة بأن المركز يتوجه للصغار والكبار ويمكن من خلاله الحصول على حصص تعليمية ومساحات للتعبير، وهدف الانضمام ليس بالضرورة أن يكون من أجل الوصول إلى لقب فنان، وإنما من أجل التعبير عن المشاعر.

سيرة.. ومسيرة

وُلدت الفنانة الإماراتية علياء حسين لوتاه عام 1987، وكانت من أوائل المشاركين في برنامج سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، إذ تخرجت فيه عام 2014، وركزت أطروحتها على استكشاف الأمومة من خلال أشكال نحتية مختلفة. وشاركت في معارض جماعية وفردية عدة، من بينها المعرض الذي نُظم في متحف المستقبل بالتعاون مع «اليونيسيف» ودبي العطاء، وكان لها معرض فردي في «آرت دبي»، كما عرضت أعمالها في معرض فن أبوظبي في دورة 2022. علاوة على معارض عدة كبيرة، ومنها بينالي دبي للخط العربي، ومعرض سكة الفني (2011- 2012- 2013)، فضلاً عن أكثر من مشاركة في مركز تشكيل الفني.

