مارغو روبي تغوص في قصة حب محكوم عليها بالفشل

قالت الممثلة مارغو روبي إن فيلمها الرومانسي «مرتفعات وذرينغ» (‌وذرينغ هايتس) يغوص في قصة حب قاتمة ومؤلمة، ووصفت شخصيتها كاثي وشخصية هيثكليف التي يؤديها الممثل جيكوب إيلوردي بأنهما عاشقان محكوم على حبهما بالفشل، وتجعل دوافعهما وتصرفاتهما من هذه النسخة الجديدة الكئيبة «عاطفية بشكل يائس».

وأضافت روبي بطلة فيلم «باربي» في مقابلة مع «رويترز»: «أعتقد أنهما مجرد زوجين محكوم على حياتهما معاً بالفشل».

وستطرح شركة وارنر براذرز بيكتشرز فيلم المخرجة البريطانية إيميرالد فينيل في دور العرض عالمياً في 11 الجاري بالتزامن مع ​«الفلانتين». ويعيد الفيلم إحياء واحدة ​من أكثر قصص الحب الأدبية ​الخالدة والمفسرة بوجهات نظر مختلفة.

ومنذ أن نشرت إميلي برونتي ‌كتابها المقتبس ‌منه الفيلم في عام 1847، ألهمت قصة كاثي وهيثكليف المعقدة، المرتبطة بالولاء في الطفولة والمنقسمة بسبب الطبقة الاجتماعية والامتيازات ودوافعهما الذاتية المدمرة، أجيالاً من صانعي ​الأفلام وكتاب ​المسرح والموسيقيين والمخرجين.

وتحمل روبي وإيلوردي الجنسية الأسترالية.

وذكرت روبي: «من المفارقات أننا من كوينزلاند، ونلعب دور ‍شخصيتين إنجليزيتين شهيرتين للغاية، ولكن ها نحن ذا»، في إشارة إلى الولاية الواقعة شمال شرق أستراليا.

وتبدأ القصة بقرار والد كاثي تبني هيثكليف في منزلهم عندما كانا طفلين. وعلى الرغم من ‍أن الاثنين مغرمان ببعضهما، فإن الطبقة الاجتماعية والامتيازات تفرّق بينهما.