أصحاب همم يستعرضون مواهبهم في مهرجان الشيخ زايد

في أجواء احتفالية تعكس قيم الشمولية والتكافل المجتمعي، وتؤكد التزام دولة الإمارات بتمكين أصحاب الهمم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الوطنية، انطلقت أول من أمس، في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي مسابقات أصحاب الهمم، وسط مشاركة واسعة وتفاعل لافت من المشاركين وأسرهم.

وتنظم هذه المسابقات هيئة زايد لأصحاب الهمم بالتعاون مع نادي التسامح في جامعة أبوظبي، وقسم شؤون الطلاب في جامعة زايد، ضمن برنامج متكامل صمم خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين، ويهدف إلى إبراز مواهبهم وقدراتهم وتعزيز حضورهم في المشهد المجتمعي، من خلال أنشطة متنوّعة تجمع بين الترفيه والتعليم وتنمية المهارات.

وشهد اليوم الأول حضوراً مميزاً من أصحاب الهمم الذين شاركوا في أنشطة تفاعلية عزّزت روح التعاون والعمل الجماعي؛ إذ توزّعت الفعاليات على محطات متعددة تضمنت ألعاباً حركية ومسابقات إبداعية وأنشطة تعليمية، أسهمت في خلق بيئة محفزة تشجع على التفاعل الإيجابي وتنمية الثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز التواصل بين المشاركين وأسرهم والزوّار.

وتتواصل فعاليات المسابقات حتى بعد غدٍ، وتُقام يومياً من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء، وسط توقعات باستقطاب المزيد من المشاركين والزوار؛ إذ حرصت اللجنة المنظمة على توفير بيئة شاملة وآمنة تضمن راحة المشاركين، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، وإشراف متخصص يراعي طبيعة احتياجات أصحاب الهمم، بما يسهم في تحقيق تجربة متكاملة ومتميزة.

وأكد رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مبارك القصيلي المنصوري، أن انطلاق مسابقات أصحاب الهمم ضمن جناح الجائزة يمثل محطة مهمة تعكس التوجه المجتمعي للجائزة، وحرصها على أن تكون منصة جامعة لفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير والمشاركة الفاعلة منذ اليوم الأول يجسدان نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية.

وأضاف أن هذه المسابقات تسهم في إبراز الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الهمم، وتوفر لهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم في بيئة داعمة ومحفزة، لافتاً إلى أن الجائزة تضع في صميم أولوياتها تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات المجتمعية.

وأوضح المنصوري أن اللجنة المنظمة عملت على إعداد برنامج متنوّع يجمع بين الأنشطة التفاعلية والفنية والتوعوية، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدراتهم، إلى جانب ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية، معتبراً أن التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم وجامعة أبوظبي وجامعة زايد يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويتضمن برنامج المسابقات مجموعة من الفعاليات المتنوّعة، من بينها أنشطة فنية تتيح للمشاركين التعبير عن إبداعاتهم بأساليب مبتكرة، إلى جانب مسابقات تفاعلية تعزّز روح المبادرة والعمل الجماعي، ومحاضرات توعوية تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية.

وترافق المسابقات فعاليات وأنشطة ترفيهية مصاحبة، من بينها برامج تحفيزية وألعاب تفاعلية، تسهم في إثراء تجربة المشاركين والزوار، وتعزّز أجواء الفرح والتفاعل داخل جناح الجائزة، الذي يواصل استقطاب أعداد كبيرة من الزوار ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

نهج إنساني

تجسد مسابقات أصحاب الهمم التزام جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورها المجتمعي، وحرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير منصات تبرز قدراتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، بما ينسجم مع النهج الإنساني لدولة الإمارات ورؤيتها في ترسيخ مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

مبارك المنصوري:

