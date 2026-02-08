تيفاني ترامب وزوجها في ضيافة «فراعنة الأقصر»

بدأت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجها مايكل بولس، رجل الأعمال ذو الأصول اللبنانية، جولة سياحية وسط آثار مدينة الأقصر في صعيد مصر.

وزار الزوجان معابد ومقابر ملوك وملكات مصر القديمة في البر الغربي من المدينة، التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المقابر التي شيدها قدماء المصريين قبل آلاف السنين.

وفضلت ابنة الرئيس الأميركي، وزوجها أن ينتقلا من البر الشرقي للمدينة إلى البر الغربي عبر رحلة وسط نهر النيل الذي يقسم المدينة إلى جزأين.

وكانت تيفاني وبولس قد وصلا إلى مدينة الأقصر مساء أول من أمس، حيث قضيا ليلتهما في فندق تاريخي، استقبل العديد من ملوك وملكات وساسة ومشاهير العالم على مدار العقود الماضية.

وتشتهر الأقصر بأنها أحد أشهر المقاصد الشتوية السياحية في العالم، وحازت لقب عاصمة السياحة الثقافية بالعالم، من قبل منظمة السياحة العالمية.