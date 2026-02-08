الذكاء الاصطناعي يساعد على التعرف إلى أنواع الديناصورات

تُعد آثار الأقدام من أكثر أنواع حفريات الديناصورات شيوعاً، ويعثر العلماء أحياناً على أثر قدم واحدة منفردة، ⁠وفي أحيان أخرى يصادفون آثاراً متناثرة غير منتظمة تشبه قفزات في صالة رقص للديناصورات، لكن تحديد أي ديناصور خلّف أي أثر لايزال ‌أمراً بالغ الصعوبة.

ويطوّر الباحثون الآن منهجية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد نوع الديناصور المسؤول عن كل أثر قدم، بناء على ثماني سمات مختلفة لآثار الأقدام.

وقال عالم الفيزياء غريغور هارتمان، من مركز الأبحاث الألماني هيلمهولتس-تسينتروم في برلين: «هذا الأمر مهم لأنه يوفر أسلوباً موضوعياً لتصنيف الآثار ومقارنتها، ما يقلل الاعتماد على التفسير البشري الذاتي». وهارتمان معد رئيس للبحث المنشور في دورية (بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز) العلمية.

وجرى تطوير المنهجية الجديدة من خلال تحليل باستخدام خوارزميات من 1974 صورة ورسماً لأشكال آثار الأقدام، تمتد على مدى 150 مليون سنة من تاريخ الديناصورات. وتمكّن الذكاء الاصطناعي من تمييز ثماني سمات تفسر التباين في أشكال هذه الآثار.

وتشمل هذه السمات الحمل الكلي والشكل اللذين ينعكسان من مساحة ملامسة القدم للأرض، وموضع التحميل، وانتشار أصابع القدم، وكيفية التصاق الأصابع بالقدم، ​وموضع الكعب، وتحميل الكعب، والتركيز النسبي لوضوح أصابع القدم مقابل الكعب، والاختلاف في الشكل بين الجانبين الأيمن والأيسر من الأثر.