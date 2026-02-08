رمز الكرم.. وأشعة بلون الذهب

وسط هيبة الجبال، لمسات من السحر، ترسمها أشعة شمس الغروب الذهبية، لتضفي مزيداً من الجمال على دوّار الدلة، المعلم البارز في قلب مدينة الفجيرة، بتكويناته الفنية التي تجسد رمزاً عريقاً، وتحتفي بكرم الضيافة، وإبريق القهوة التقليدي المحاط بأكواب دائماً ما تمتلئ بالمشروب الذي تعبق به المجالس، ويستقبل به الضيف، ولا يغيب عن أي مناسبة.. ليزيّن هذا المشهد الأصيل التطور الكبير، في وطن يعتز بتراثه، وهو يواصل تشييد معالم نهضته التي لا تتوقف.