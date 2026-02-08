السينما التشيكية تودع أيقونتها يانا بريخوفا

ذكرت وسائل الإعلام التشيكية، أن الممثلة السينمائية والتلفزيونية يانا بريخوفا توفيت عن 86 عاماً، أول من أمس، بعد فترة مرض طويلة، حسب ابنتها الممثلة تيريزا برودسكا.

وكانت بريخوفا الشهيرة بأنها «بريدجيت باردو التشيك» بسبب جمالها، إحدى أهم نجمات سينما تشيكوسلوفاكيا والتشيك.

ومن 1958 إلى 1962، تزوجت المخرج والممثل الراحل ميلوش فورمان الذي أصبح مخرجاً في هوليوود وحصل على الأوسكار، كما كانت شقيقتها هانا التي توفيت قبل عامين فقط ممثلة مشهورة.

ولدت يانا بريخوفا في 20 يناير 1940 في براغ التي كان يحتلها النازيون وكان ترتيبها الثاني بين ثمانية أشقاء.

وحصلت على أول أدوارها السينمائية في عمر الـ13. وجاء بزوغ نجمها لاحقاً بدور التلميذة يانا في الفيلم الطويل «مبادئ أعلى» بشأن أهوال الاحتلال إبان الحرب العالمية الثانية، والذي نالت عنه جائزة في مهرجان لوكارنو السينمائي.

وشاركت بريخوفا أيضاً في أدوار بألمانيا بما في ذلك الفيلم الروائي الطويل المناهض للفاشية «المنزل الكائن في كارب لين» من 1965.

وفي الداخل، أدت بريخوفا دور الملكة في سلسلة الأطفال الخيالية «أرابيلا» المعروفة أيضاً باسم «أرابيلا الأميرة» أو «قصة الخاتم السحري».