مواهب فرجان دبي تعلن عن نفسها بلغة الإبداع

في أجواء مجتمعية نابضة بالحياة تجمع بين الإبداع والترفيه والهوية الوطنية، مع تركيز خاص على دعم المواهب الفنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، تواصل مؤسسة فرجان دبي تنظيم فعاليات مهرجان الفرجان في حديقة مشرف الوطنية حتى 15 فبراير الجاري.

ويشهد المهرجان مشاركة نحو 20 موهبة فنية متنوعة تشمل الغناء والعزف الموسيقي والفن التشكيلي، إلى جانب فرقة للفنون الشعبية، في عروض يومية تُبرز الطاقات الإبداعية، وتثري المشهد الفني ضمن المهرجان، بما يعكس تنوع المواهب المحلية وحضورها اللافت.

كما يتضمن المهرجان الذي انطلق في الخامس من الشهر الجاري تنظيم 110 ورش عمل متنوعة للأطفال، تقدّمها 12 جهة على مدار أيامه، من بينها ورش الرسم على اللوحات، وتصميم الأساور، وصناعة العجين الملون والكوكيز، وورش التزيين ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى ورش مستوحاة من الطابع الإماراتي مثل صناعة العود المُعطّر، وصناعة العطور، وصناعة مخمرية الزعفران.

كما يضم مهرجان الفرجان منطقة «مواهب الفرجان»، وهو معرض فني يسلّط الضوء على إبداعات فنانين مواطنين من مختلف فرجان دبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، تشمل لوحات لفنانين، تعكس تنوع الأساليب والمدارس الفنية.

وأكدت مدير التسويق في فرجان دبي، إلهام العوضي، أن مهرجان الفرجان يشكّل منصة داعمة للمواهب المواطنة. وقالت: «نحرص من خلال المهرجان على إتاحة مساحة حاضنة للمواهب الفنية، ومنحهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم أمام الجمهور، بما يسهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي وتعزيز الحضور الفني للمواهب الوطنية».

وأضافت: «يولي المهرجان اهتماماً خاصاً بالأطفال، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تنمية روح الإبداع لديهم منذ الصغر، عبر إشراكهم في ورش فنية وتفاعلية تُسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، في بيئة مجتمعية آمنة ومحفّزة».

وأشارت العوضي إلى أن المهرجان يعكس حرص فرجان دبي على إحياء التراث الفني الإماراتي. وتابعت: «نحرص على تضمين ورش وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، ويُسهم في نقل القيم الثقافية والفنية الأصيلة بأسلوب معاصر وتفاعلي».

يُسهم مهرجان الفرجان في تعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي من خلال توفير تجربة مجتمعية متكاملة، كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة، عبر إتاحة منصة تفاعلية تُمكّن أصحاب الأفكار الإبداعية من عرض مشاريعهم والتواصل مع المجتمع، إلى جانب إبراز التراث والفنون والهوية الوطنية في إطار ترفيهي وثقافي يجمع مختلف فئات المجتمع.

