هولندا تعيد تمثالاً ‌عمره 3500 سنة إلى مصر

أعادت هولندا، أول من أمس، تمثالاً ‌عمره 3500 عام إلى مصر، بعد أن ظهرت هذه القطعة الأثرية المنهوبة في معرض فني هولندي في 2022.

وكان تحقيق أجرته الشرطة الهولندية وهيئة تفتيش معنية بالتراث الثقافي قد أكد في 2025 ⁠أن التمثال تمت سرقته، وإخراجه بشكل غير قانوني من مصر على الأرجح، خلال اضطرابات صاحبت أحداث 2011، قبل أن يظهر في السوق الدولية ⁠لتجارة الأعمال الفنية.

وتمت مصادرة القطعة الأثرية في 2022 ‌من معرض فني ‌بمدينة ماستريخت ⁠الهولندية، إذ قامت دار سايكومور إنشنت آرت المتخصصة في تجارة الأعمال الفنية، والتي كانت قد اقتنت هذه القطعة لكنها كانت تشك في مصدرها، بتسليمها ​طواعية بعد ​التحقيق.

وقال وزير الثقافة الهولندي جوكي مويس، خلال تسليم القطعة: «سياستنا هي إعادة ما ‍لا ينتمي إلينا، ودائماً ما نعيده إلى مجموعته الثقافية الأصلية أو بلده الأصلي».