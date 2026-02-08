الطائرات الورقية تعود إلى سماء لاهور بعد غياب طويل

تنافست الطائرات الورقية ذات الألوان الزاهية في سماء لاهور في باكستان، وعلت صيحات ‌الفرح والاحتفال من أسطح المنازل، مع احتفال المدينة برفع حظر استمر 18 عاماً على مهرجان بنجابي تقليدي يستمر ثلاثة أيام.

وجرى حظر مهرجان بسنت، الذي يحتفي ببداية فصل الربيع، في عام 2008 بعد وقوع وفيات وإصابات بين راكبي دراجات نارية ومشاة، بسبب خيوط الطائرات الورقية المتطايرة، التي تُطلى أحياناً بمادة معدنية.

ورُفع الحظر العام الماضي بعد مطالبات شعبية، وبدأ مهرجان هذا العام في منتصف الليل مع إطلاق وزيرة الإعلام في إقليم البنجاب، عظمة بخاري، أول طائرة ورقية. واحتشدت الأسر والأصدقاء طول الليل على ​أسطح المنازل في المدينة ومناطق أخرى، حيث أطلقوا ​الطائرات الورقية وقرعوا ​الطبول.

وقال عبدالعزيز، (57 عاماً)، أول من أمس، الذي يصف نفسه بأنه مولع ‌بالطائرات الورقية، إنه شعر بالحرمان خلال فترة الحظر، «اليوم، عندما أطلقت أول طائرة ورقية في الهواء، شعرت كأن هناك فراغاً في حياتي تم ملؤه الآن».

وأوضحت شارمين محمود، (55 ​عاماً)، وهي ​من عشاق الطائرات الورقية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، أن الإثارة كانت في ذروتها خلال ساعات الليل، ثم تباطأت مع بزوغ الفجر، إذ اتجه المحتفلون على أسطح المنازل إلى الحصول على قليل من الراحة، وخفت الرياح، لكنها توقعت أن تعود الإثارة مرة أخرى في وقت لاحق.