يقدم معلومات مخالفة للثوابت العلمية.. إحالة الطبيب المصري ضياء العوضي للتأديب

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، السبت، إحالة الطبيب ضياء العوضي إلى هيئة التأديب، بعد ثبوت مخالفته للمادة 19 من لائحة آداب المهنة، التي تمنع نشر أو الترويج لأبحاث علمية غير معتمدة من الجهات المختصة.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي أن النقابة ستتقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، إلى جانب إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الوقائع المنسوبة للطبيب.

وأوضح أن العوضي أقرّ سابقًا باستناده إلى أبحاث غير معتمدة، وطلب مهلة لتقديمها للنقابة، إلا أن تعدد الشكاوى وسير التحقيقات أسفرا عن قرار الإحالة لهيئة التأديب دون انتظار.

وأفادت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر بأنه خلال عام 2025 قدّم الطبيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات وآراء طبية وعلمية غير مؤكدة الصحة ومخالفة للثوابت العلمية، وتناول من خلالها العديد من التخصصات والأمراض التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه، من بينها أمراض الكلى والسكري والجهاز الهضمي والقلب والسرطان والمناعة والعيون والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب والكبد، إلى جانب تخصصات أخرى عديدة.

وأوضح بيان النقابة أن الطبيب اعتمد كذلك وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات المختصة، بما يخالف البروتوكولات المعترف بها محلياً وعالمياً، لما تشكله من خطر بالغ على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر تلك المنصات بوصفه مصدراً موثوقاً.

وتلقت النقابة خلال الفترة الماضية شكاوى من مرضى ومتابعين، اتهمت الطبيب بنشر محتوى طبي يخالف المعايير العلمية المعتمدة، وتقديم إرشادات علاجية خارج الأطر المهنية السليمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، خاطبت النقابة كلية الطب بجامعة عين شمس للتحقق من صفته الأكاديمية، حيث أكدت الجامعة أن خدمته انتهت عام 2023، ولم يعد عضوًا بهيئة التدريس.

وشددت النقابة على التزامها بحماية المهنة، والتصدي لأي ممارسات طبية غير منضبطة قد تضر بصحة المرضى أو تسيء إلى الثقة في القطاع الطبي.