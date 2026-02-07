يعود للحياة بعد 48 ساعة في ثلاجة الموتى

استعاد شاب من جنوب إفريقيا حياته بعد قضائه 48 ساعة داخل ثلاجة الموتى، إثر إعلان الأطباء وفاته رسمياً في أعقاب حادث سير، في واقعة تعيد تسليط الضوء على حالات نادرة لعودة أشخاص من الموت قبل دفنهم أو نقلهم للمشرحة.



واستفاق سيبو ويليام مدليتشي داخل أحد الأدراج المعدنية في مشرحة ببلدة سيبوكينغ، وسمع الموظفون صرخات استغاثة قادمة من المخزن المبرد، ليتبين لهم أن الرجل الذي أُعلنت وفاته قبل يومين لا يزال يتنفس، وهو الأمر الذي وصفته التقارير الطبية بالمعجزة نظراً للبرودة الشديدة ونقص الأكسجين.