أقدم سيارة فوكس فاغن: نجت من الحرب العالمية الثانية ولا زالت تسير بسرعة 100 كلم في الساعة

على الرغم من فقدان معظم مكوناتها الأصلية، لا زالت أقدم سيارة من طراز فولكس فاغن بيتل على قيد الحياة، بعدما نجت من تداعيات الحرب العالمية الثانية وقطعت رحلة طويلة استمرت عقودًا.

السيارة، التي يملكها هاوي جمع السيارات تراوجوت غروندمان، معروضة الآن في منزله بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية. وهي نموذج أولي من طراز دبليو 30، الذي بدأ إنتاجه عام 1937، ويُعد السلف المباشر للسيارة الشهيرة فولكس فاغن بيتل.

ويقود غروندمان السيارة بمحرك خلفي مبرد بالهواء بقوة 23 حصانًا، ويؤكد أنها توفر تجربة قيادة فريدة تعيد السائق إلى "أساسيات السيارات". وقال: "هذه هي القيادة في أبهى صورها… لكنها صاخبة بعض الشيء".

وأكدت هيئة الفحص الفني الألمانية (TÜV) أن السيارة آمنة حتى سرعة 100 كم/ساعة، لكن غروندمان يشير إلى صعوبة التحكم عند تجاوز 80 كم/ساعة، نظرًا لصغر حجم السيارة وضيق مساحتها الداخلية، التي تتناسب مع مقاسات الأجيال السابقة من الركاب.

ويعتبر خبير من TÜV نورد أن هذه السيارة، التي تحمل الرقم 26، هي الأقدم من بين نماذج دبليو 30 الثلاثين التي صممها فرديناند بورشه لاختبار القيادة قبل إطلاق سلسلة فولكس فاغن بيتل الرسمية. وأوضح أن أي هياكل أو نماذج أخرى لم تعد موجودة، ما يجعل سيارة غروندمان فريدة من نوعها.

وخلال الحرب العالمية الثانية، تضررت أغلب النماذج الأولية بسبب الحاجة الماسة للمواد، لكن الهيكل رقم 26 نجا، وقطع نحو 56 ألف كيلومتر قبل العثور عليه في سبعينيات القرن الماضي تحت مركبة من طراز "كوبلفاغن" في النمسا.

وبعد تنقله بين هواة جمع السيارات الكلاسيكية، انتهى الهيكل لدى غروندمان في 2003، الذي شرع في ترميمه تدريجيًا، مستعينًا بخبرة سابقة في إعادة بناء سيارة بيتل من عام 1938. واليوم، تعرض السيارة جنبًا إلى جنب مع طراز 1938 ضمن مجموعة غروندمان التي تضم أيضًا سيارات من خمسينيات القرن الماضي.

كما ألف غروندمان كتابًا يوثق مراحل ترميم السيارة دبليو 30، ويضم مجموعة من الصور والوثائق الأصلية، ليصبح الهيكل رقم 26 شاهداً حياً على تاريخ إحدى أشهر السيارات الصغيرة في العالم.