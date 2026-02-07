حادثة مروعة تحوّل خط سير العروسين من حفل الزفاف إلى المقبرة

تحول حفل زفاف كان من المفترض أن يكون بداية لحياة جديدة وسعيدة، إلى مأتم كبير بعد حادث سير مروع بمحافظة المنيا في صعيد مصر، راح ضحيته العروسان وشخصان آخران، وذلك مساء أمس.

وبحسب التفاصيل، فقد انقلبت سيارة في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وكانت تقل على متنها عروسين في طريقهما إلى منزل الزوجية بعد الزفاف، إلى جانب شقيقة العروس وشخص آخر. وأسفر الحادث عن وفاة العروس وشقيقتها في الحال متأثرتين بإصاباتهما البالغة، بينما أُصيب العريس والسائق بجروح خطيرة.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما نقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لفظ العريس أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصاباته الشديدة، ليلحق بعروسه في ليلة كان من المفترض أن تكون "ليلة العمر".

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تحولت الصفحات إلى ساحة عزاء، وانتشر مقطع مؤثر يظهر والد العروس في حالة انهيار وهو يبكي ابنته بكلمات مؤلمة قائلاً: "ملحقتش أفرح بيكي يا بنتي.. بنت أبوها حبيبتي".