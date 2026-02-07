تقتل زوجها بسبب رفض شراء سجائرها

شهدت مدينة رشيد في مصر جريمة أسرية مأساوية، بعدما لقي شاب في الثلاثين من عمره مصرعه متأثرًا بطعنات وجّهتها له زوجته إثر خلاف نشب بينهما داخل منزلهما، بحسب ما كشفت التحقيقات الأولية.

ونُقل الضحية إلى مستشفى رشيد المركزي مصابًا بطعنات في الصدر، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

وبحسب التحقيقات، كان الخلاف قد بدأ أثناء تعليق زينة رمضان، عندما رفض الزوج تلبية طلب زوجته شراء السجائر لها، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى عنف جسدي استخدمت فيه الزوجة مقصًا انهالت به طعنًا على صدر زوجها.

وقالت والدة الزوج الضحية في تصريحات مثيرة: «ابني كان يتحمل كل اعتداءاتها على مدى عامي زواجهما، ضربته بأدوات مختلفة من إبر وسكاكين ومقصات، لكنه صبر لأنه يحبها، واليوم فقدناه بهذه الطريقة المأساوية».

وأمرت النيابة في مصر بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.