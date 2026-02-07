بلوغر مصرية تحاول الانتحار في بث مباشر أمام المشاهدين

في واقعة صادمة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت البلوغر المصرية روح في حالة انهيار نفسي حاد خلال بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، عبّرت فيه عن معاناتها من ضغوط نفسية قاسية، قبل أن تعلن نيتها إنهاء حياتها أمام عدد كبير من المشاهدين.

وخلال البث، ظهرت روح في حالة من الانهيار، وقدمت اعتذاراً مؤثراً لجمهورها قائلة: "آسفة إن هذا آخر مشهد ستروني فيه" متحدثة عن تعرضها للابتزاز والتنمر والتشهير على مدار أيام.

وأوضحت أن الأزمة تفاقمت بسبب خلافات مع إحدى السيدات، والتي تعمدت ملاحقتها بالإساءة، خاصة بعد علمها بتقدم شخص لخطبتها، مما فجر موجة من التعليقات الجارحة والاتهامات التي لم تستطع مواجهتها بالصمت أكثر من ذلك.

وتناولت روح مجموعة من الأدوية خلال البث، ما أثار تصرفها حالة صدمة واسعة، وأطلق المغردون عبر التعليقات نداء استغاثة للأمن والإبلاغ عن الواقعة، لتتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب وإنقاذها، حيث جرى نقلها إلى جهة طبية متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة.

وقبل ساعات من البث، كانت روح قد نشرت منشوراً اعتبره كثيرون رسالة وداع، تحدثت فيه عن شعورها بالعجز والإنهاك النفسي.

وفي وقت لاحق، أوضحت البلوغر عبر حسابها أنها تمر بفترة نفسية صعبة نتيجة تراكم ضغوط وخلافات شخصية، مؤكدة أنها تلقت دعماً طبياً ونفسياً، وأنها بصدد استكمال علاجها، وسط موجة من رسائل التعاطف والدعم من جمهورها وعدد من صناع المحتوى.