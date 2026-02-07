دولة عربية تفتتح عيادات للعلاج من "إدمان الإنترنت"

ضمن خدمات مبادرة "صحتك سعادة" الهادفة إلى دعم وتعزيز الصحة النفسية أطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر أول شبكة من العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تشغيل عيادات داخل ستة مستشفيات كبرى موزعة على نطاق جغرافي واسع، يغطي القاهرة الكبرى، والدلتا، ووجه بحري، ومحافظات الصعيد، على أن تعمل كل عيادة بمعدل يوم واحد أسبوعياً، كل "أربعاء".

وأضاف في بيان رسمي أن العيادات الجديدة تستقبل جميع الفئات العمرية، وتعتمد على منظومة علاجية شاملة تبدأ بالتشخيص المبكر من خلال فحوصات دقيقة لتقييم أنماط الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، وتحديد عدد الساعات الآمنة لكل فئة عمرية.

كما تشمل المنظومة أدوات تقييم رقمية، من بينها استطلاعات رأي واستبيانات متخصصة لقياس درجة الإدمان وتحديد الخطة العلاجية الأنسب، إلى جانب حملات توعوية موسعة عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من مخاطر "الإدمان الرقمي".

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الانتهاء من تدريب "120" من الأطباء والعاملين بالعيادات، بهدف ضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة.

وشددت وزارة الصحة المصرية على أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة للتعامل مع التحديات النفسية الحديثة، في ظل تصاعد معدلات الاستخدام الرقمي المفرط، بما يسهم في حماية الصحة النفسية للأفراد والأسر، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان الإنترنت وطرق الوقاية والعلاج.