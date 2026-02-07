بعد فشل رحلة علاجها في لندن وعودتها لأهلها .. حياة الفهد في غيبوبة كاملة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد فشل رحلة علاجها في لندن إثر إصابتها بجلطة دماغية، وعدم استجابتها للعلاج على مدار الأشهر الخمسة الماضية، بسبب الضرر الكبير الذي لحق بها نتيجة الجلطة الثانية.

وكشف مدير أعمال حياة الفهد تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أن الفنانة لم تستجب للعلاج نهائيًا، موضحًا أن الجلطة الدماغية الثانية كانت شديدة التأثير، وأثّرت على النطق والنظر ومعظم أعضاء الجسد، ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الأطباء أكدوا أن الجسم لا يستجيب للعلاج في هذه المرحلة، وأن الضرر أصبح كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحالة ساءت بشكل واضح، وأن العلاج بات قائمًا على الرعاية والدعم، إلى جانب وجود أسرتها من أبنائها وأحفادها، مؤكدًا أن إرادة الله فوق كل شيء.

وأوضح مدير الأعمال أن الفنانة حياة الفهد ترقد حاليًا داخل وحدة العناية المركزة، في حالة غياب كامل عن الوعي، ولا تستجيب لما يدور حولها، لافتًا إلى أن الفريق الطبي قرر منع الزيارات عنها في الوقت الحالي.

وكانت الشركة المسؤولة عن أعمال الفنانة حياة الفهد قد كشفت في بيان رسمي سابق عن آخر التطورات الصحية، مؤكدة عودتها إلى دولة الكويت بعد رحلة علاج في المملكة المتحدة لم تُكلل بالنجاح، نتيجة شدة الإصابة بالجلطة الدماغية، وذلك وفقًا للتقارير الطبية.

وأشار البيان إلى أن حياة الفهد تخضع حاليًا للرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الكويت، وبناءً على توصيات الفريق الطبي تم منع استقبال الزيارات في الوقت الراهن، حرصًا على حالتها الصحية.

واختتم البيان بمطالبة جمهور ومحبي الفنانة حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية، مع توجيه الشكر لكل من حرص على الدعاء والسؤال والاطمئنان على حالتها الصحية.