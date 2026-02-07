إصابة شخصين بانفجار بالونات في مصعد بالهند

أُصيبت شخصان بجروح بعد انفجار بالونات كان يحملها عامل توصيل داخل مصعد في ضاحية هندية.

ووقع الحادث يوم الاثنين (2 فبراير) مساءً، وسُجّل عبر كاميرات المراقبة في برج أنمول بمنطقة غورغاون في مومباي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الطالبة هيماني تابريا، البالغة من العمر 21 عامًا، أُصيبت بحروق في ذراعها ورقبتها وبطنها. وأفادت الشرطة أنها تلقت العلاج الطبي وحالتها مستقرة الآن. وأبلغت تابريا، التي كانت قد وصلت لتوها إلى مومباي من مسقط رأسها لزيارة خالتها، الشرطة أن البالونات انفجرت فجأة بمجرد دخول شخص ثالث إلى المصعد، وتصاعدت كرة نارية هائلة.

ومع انحسار النيران، شوهد الأشخاص الثلاثة وهم يهرعون خارجين من المصعد، بينما سقط العامل، راجو كومار ماهاتو البالغ من العمر 32 عامًا، أرضًا، وقد أصيب بحروق أيضًا.

وذُكر أنه كان يحمل ما بين 10 إلى 12 بالونًا مملوءة بغاز الهيدروجين، طلبها أحد سكان المبنى للاحتفال بعيد ميلاد.

وعلى عكس الهيليوم، وهو غاز خامل، يُعرف الهيدروجين بقابليته العالية للاشتعال، ويشتعل بسهولة مع شرارة صغيرة أو تفريغ كهربائي ساكن. وقد رفعت شرطة غورغاون دعوى قضائية ضد بائع البالونات، صاحب المتجر.

وقبل بضعة أشهر، انفجرت بالونات هيدروجينية في حفل زفاف في دلهي، مما أسفر عن إصابة عروسين بحروق، حسبما أفادت صحيفة "ديكان كرونيكل" اليومية الناطقة بالإنجليزية في الهند.

وفي 14 فبراير من العام الماضي، أصيبت امرأة في هانوي، فيتنام، بحروق عندما انفجرت بالونات أثناء التقاطها صورة مع كعكة عيد ميلاد. لامست البالونات الشموع على الكعكة، فاشتعلت فيها النيران وأصابت وجهها بحروق.