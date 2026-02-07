«جائزة المتوصّف» تختتم فعاليات نسختها الـ 12

اختتمت «جائزة المتوصّف الأدبية» تصفيات دورتها الـ12 بحضور ما يقرب من 800 مشارك من 250 مدرسة. واستهدفت الجائزة ثلاث فئات رئيسة، تشمل طلبة وطالبات مراحل التعليم الأساسي بمراحله المختلفة، إضافة إلى أولياء الأمور، والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية على مستوى إمارات الدولة.

وتقدّم الجائزة برعاية وإشراف إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبالتعاون مع مجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء بدبي، إذ تقوم على اختبار معارف المشاركين في مجال الأمثال الشعبية الإماراتية، من خلال أسئلة مباشرة تطرحها لجنة التحكيم، وتستند الجائزة في مضامينها إلى كتاب «المتوصّف»، أحد أبرز إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المعنية بتوثيق الأمثال والحِكم الإماراتية، لمؤلفه الرئيس التنفيذي للمركز، عبدالله حمدان بن دلموك، في خطوة تهدف إلى تحويل المحتوى التراثي المكتوب إلى تجربة معرفية تفاعلية، تعزز حضور الموروث الشعبي في الوعي المجتمعي.

وعبّرت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز، عن اعتزازها بالإقبال الواسع الذي حققته الجائزة في دورتها الـ12، وما شهدته من مشاركة كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور من مختلف أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن الجائزة تُعد امتداداً لرؤية المركز في ترسيخ القيم الثقافية، وتعزيز حضور الموروث الشعبي في الوعي المجتمعي، مؤكدة أن تحويل هذا المحتوى التراثي إلى منصة تنافسية تفاعلية يسهم في تقريب التراث من الأجيال الجديدة بأسلوب محفّز ومؤثر.

