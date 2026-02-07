2025 عام استثنائي للمواهب الإماراتية في السينما والتلفزيون

شهد عام 2025 حضوراً واسعاً للمواهب الإماراتية، وأسهمت «إيمج نيشن أبوظبي» على نحو كبير في تهيئة الفرص لصناع الأفلام والمنتجين والمبدعين المحليين في مجال الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفنون السرد القصصي الناشئة.

وفي برنامجها لعام 2025 ركزت على تمكين الإماراتيين من تولّي أدوار إبداعية وقيادية مؤثرة، بما يضمن صياغة وتقديم قصص إماراتية أصيلة بعناية واحترافية عالية تصل إلى الجمهور العالمي. وأظهرت جميع مشاريع الشركة التزاماً راسخاً بدعم المواهب الإماراتية على الشاشة وخلف الكواليس، بدءاً من الأفلام الروائية والبرامج التلفزيونية وحتى مبادرات التدريب والأنماط التجريبية.

وقال رئيس المحتوى المحلي في «إيمج نيشن أبوظبي» طلال الأسمني: «إن دعم المواهب الإماراتية والإقليمية ليس مبادرة مؤقتة بالنسبة لنا، بل مسؤولية راسخة، فكل ما نقوم به من التطوير إلى الإنتاج يقوم على إنشاء مسارات حقيقية تُمكّن هذه المواهب من القيادة والإبداع وبناء مسيرات مهنية طويلة الأمد. وما يراه الجمهور اليوم هو ثمرة استثمار مستدام في الأشخاص والأصوات والقصص التي تعكس عمق وتنوّع دولة الإمارات».