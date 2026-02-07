قهوة من نواة التمر في مهرجان العين

يحتضن مهرجان العين التراثي عرضاً تراثياً لافتاً يقدمه ركن الحِرف التراثية في مهرجان العين التراثي، بإعادة توظيف نوى التمر عبر تحويله إلى قهوة تحضرها الحرفيات التراثيات بطريقة تقليدية متوارثة، يقدمن من خلالها نموذجاً للجمع بين الإرث الغذائي في الإمارات ومفاهيم الاستدامة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الإماراتي في التعامل مع بيئته المحيطة منذ القدم.

ويواصل المهرجان تقديم تجارب حيّة تُبرز ملامح الإبداع الشعبي من خلال دورته الأولى التي تقام في أرض المعارض بمدينة العين، حيث يؤكد من خلال فعالياته دور الحرف التقليدية في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة، بأسلوب يوازن بين الأصالة وروح الابتكار.