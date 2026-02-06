في خطوة تاريخية.. ناسا تسمح لروادها بحمل الهواتف الذكية إلى الفضاء

بعد عقود من التقاط الصور بكاميرات متخصصة فقط، أعلنت ناسا في خطوة تاريخية، السماح لروادها بحمل هواتفهم الذكية الشخصية إلى الفضاء لأول مرة، بدءا من مهمتي "كرو-12" و"أرتيمس II".

وبفضل هذه الخطوة، سيتمكن رواد الفضاء من استخدام هواتف "آيفون" و"أندرويد" لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بشكل تلقائي وعفوي أكثر من أي وقت مضى، ما يعني أن هذه الرحلات قد تصبح الأكثر توثيقاً في تاريخ ناسا، وستتيح للجمهور على الأرض مشاهدة تفاصيل لم يسبق لهم رؤيتها من قبل.

ومن المقرر أن تنطلق بعثة "كرو-12" إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل، بينما أجلت المهمة الأكثر إثارة للاهتمام، "أرتيمس II"، التي ستحلق بالبشر حول القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو في ستينيات القرن الماضي، إلى مارس القادم.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح مدير ناسا جاريد إيزاكمان، قائلاً: "نزود طواقمنا بالأدوات لالتقاط لحظات خاصة مع عائلاتهم، ومشاركة صور وفيديوهات ملهمة مع العالم أجمع".

وأضاف إيزاكمان في تدوينته: "تحدينا إجراءات كانت راسخة منذ عقود، واعتمدنا معدات حديثة لرحلات الفضاء وفق جدول زمني مسرع. وهذا الاستعداد التشغيلي سيساهم في تحقيق أقصى استفادة علمية وبحثية لنا في المدار وعلى سطح القمر".