"أوبن إيه آي" تطلق أول "وكيل" برمجي عالي القدرة في الأمن السيبراني

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" نموذجها الأحدث "GPT-5.3-Codex"، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال البرمجة بعد انتقاله من كونه أداة لكتابة الأكواد إلى "شريك عمل ذكي" قادر على تنفيذ مهام معقدة ومتسلسلة.

ويعد النموذج الجديد أول نظام يُصنف ضمن الفئة "عالية القدرة" في مجال الأمن السيبراني، ما تطلب تطبيق بروتوكولات أمان مشددة لضمان الاستخدام المسؤول في حماية الأنظمة واكتشاف الثغرات.

ويتميز النموذج بسرعة تتجاوز النماذج السابقة بنسبة 25% مع استهلاك أقل للموارد، بالإضافة إلى قدرته الفريدة على التفاعل المباشر وتعديل المسار دون فقدان السياق، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج قياسية في اختبارات البرمجة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل منافسة قوية مع إطلاق شركة "أنثروبيك" لنموذجها المنافس "Claude Opus 4.6"، مما يعزز ريادة "أوبن إيه آي" في تطوير الوكلاء الأذكياء.