بيع رسمة من أعمال مايكل أنجيلو بمبلغ قياسي

بيعت رسمة من أعمال الرسام الشهير مايكل أنجيلو عثر عليها أخيرا، بمبلغ 27,2 مليون دولار أميركي في مزاد في الولايات المتحدة أمس، في رقم قياسي جديد لأعمال هذا الفنان الرائد في عصر النهضة.

والرسمة الصغيرة لقدم المرسومة بالطبشور الأحمر واحدة من حوالي 50 نموذجاً أنجزها مايكل أنجيلو لكنيسة سيستين، وهي من أشهر أعماله.

وقالت دار كريستيز ومقرها نيويورك إن الرسمة بيعت بنحو 20 ضعفا من أدنى تقدير لها بعد منافسة حامية استمرت 45 دقيقة. ولم تكشف الدار عن هوية المشتري.

ولا يُعرف سوى نحو 10 رسومات لمايكل أنجيلو لدى أفراد.

وتأكدت دار كريستيز من أن الرسمة من أعمال مايكل أنجيلو بعد أن أرسل مالكها صورة لها إلى بوابة طلب تقديرات المزادات الإلكترونية.

وأكد خبير أنها تمثّل القدمَ اليمنى لرسم موجود في أقصى شرق سقف كنيسة سيستين.

وقال أندرو فليتشر الرئيس العالمي لقسم روائع الفن القديم في دار كريستيز، في بيان "كانت هذه قطعة استثنائية تحمل قصة رائعة".

وأضاف "تلقينا عروضا من عدة مشترين، إن كان حضوريا أو عبر الهاتف أو الإنترنت، لأن هذه كانت على الأرجح الفرصة الوحيدة التي قد تتاح لهواة جمع الأعمال الفنية لاقتناء نموذج لما يُعتبر أعظم عمل فني على الإطلاق".

وبلغ الرقم القياسي السابق لأعمال مايكل أنجيلو 24,3 مليون دولار أميركي.