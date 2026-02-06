عروسان يدخلان "المشرحة" بدلاً من عش الزوجية في مصر

في واقعة مأساوية هزت المصريين، تحوّل حفل زفاف كان من المفترض أن يكون بداية لحياة جديدة وسعيدة إلى مأتم كبير بعد حادث سير مروع بمحافظة المنيا في صعيد مصر، راح ضحيته عروسان وشخصان آخران، مساء أمس.

وبحسب التفاصيل، فقد انقلبت سيارة في مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، وكانت تقل على متنها عروسين في طريقهما إلى منزل الزوجية بعد الزفاف، إلى جانب شقيقة العروس وشخص آخر.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس وشقيقتها في الحال متأثرتين بإصاباتهما البالغة، فيما أُصيب العريس والسائق بجروح خطيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما نقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لفظ العريس أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصاباته الشديدة، ليلحق بعروسه في ليلة كان من المفترض أن تكون "ليلة العمر".

وخيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فقد تحولت الصفحات إلى ساحة عزاء، وانتشر مقطع مؤثر يظهر والد العروس في حالة انهيار وهو يبكي ابنته بكلمات مؤلمة قائلاً: "ملحقتش أفرح بيك يا بنتي.. بنت أبوها حبيبتي".