ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الكرز؟

تشمل فوائد عصير الكرز، وخاصةً عصير الكرز الحامض، تحسين النوم، وتقليل الالتهاب، وتخفيف آلام العضلات، وخفض ضغط الدم؛ فهو يحتوي على البوليفينولات والأنثوسيانين، وهما نوعان من الجزيئات التي تُقلل الالتهاب في الجسم.

1. يُحارب الالتهاب وآلام التهاب المفاصل

عصير الكرز غني بمضادات الأكسدة، وهي مواد تُحارب تلف الخلايا في الجسم. لذلك، قد يُساعد عصير الكرز في تخفيف آلام التهاب المفاصل. ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، فقد وجدت الدراسات أن عصير الكرز الحامض قد يُخفف الألم وتيبّس المفاصل، كما يمنع ترقق العظام.

2. يُقلل من خطر الإصابة بالنقرس وأعراضه

تُشير الأبحاث إلى أن تناول الكرز وشرب عصير الكرز الحامض قد يُقلل من خطر الإصابة بالنقرس أو ظهور أعراض نوباته. ولأن النقرس مرض التهابي؛ لذا فإن الخصائص المضادة للالتهاب في عصير الكرز تُساعد في تخفيف الأعراض.

3. تحسين جودة النوم

يحتوي الكرز على الميلاتونين، وهو مركب يساعد على تنظيم النوم؛ لذا فقد يُساعد شرب عصير الكرز الحامض في التغلب على مشاكل النوم. وأظهرت دراسة صغيرة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق ينامون بشكل أفضل بعد تناول كوبَين من عصير الكرز الحامض يومياً.

4. يُساعد على التعافي بعد التمرين

أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الكرز الحامض بانتظام يُمكن أن يُقلل من آلام العضلات بعد التمرين. كما أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا عصير الكرز الحامض بعد التمرين استعادوا وظائف عضلاتهم بشكل أسرع من أولئك الذين لم يتناولوه.

5. خفض ضغط الدم

يُخفض هذا النوع من عصير الكرز ضغط الدم الانقباضي (الضغط في الأوعية الدموية عندما يضخ القلب الدم). وأظهرت إحدى الدراسات التي وجدت هذه الفائدة أن المشاركين تناولوا 480 ملليلتراً من عصير الكرز الحامض يومياً لمدة 12 أسبوعاً.

6. يُخفض الكولسترول الضار

من فوائد عصير الكرز الحامض الأخرى خفض مستوى الكولسترول الضار (LDL)، وهو النوع الذي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

7. يُقلل من خطر الإصابة بالسكري

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول عصير الكرز قد يكون مفيداً لمرضى السكري؛ إذ وجدت دراسة صغيرة أن تناول عصير الكرز يُساعد على خفض مستوى السكر التراكمي (A1C) - متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة - في حين أظهرت دراسات أخرى أنه يُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

8. تخفيف التوتر والقلق

يُمكن لعصير الكرز أن يُؤثر إيجاباً على الصحة النفسية أيضاً؛ إذ أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الكرز قد يُساعد في تخفيف التوتر والقلق.

9. يُحسّن الذاكرة قصيرة المدى

قد يُساعد عصير الكرز على تحسين الذاكرة قصيرة المدى؛ فقد وجدت دراسة صغيرة أن شرب 200 ملليلتر من عصير الكرز يومياً لمدة 12 أسبوعاً يُحسّن الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى لدى البالغين المصابين بالخرف الخفيف إلى المتوسط.

10. تقوية جهاز المناعة

يحتوي عصير الكرز على فيتامينَي «أ» و«ج»، اللذين يدعمان جهاز المناعة. كما أظهرت الأبحاث أن الكرز يُساعد في مكافحة البكتيريا الضارة.

11. يُحسّن البصر

ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرز مفيدة جداً للعينَين؛ فهي تُقلل الالتهابات التي قد تُساهم في أمراض العيون وتغيرات الرؤية. كما تُساعد خصائص عصير الكرز المضادة للأكسدة في مكافحة التنكس البقعي، وتحسين الرؤية لدى مرضى الجلوكوما.

12. قد يقي من السرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن الكرز يُحارب السرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب. وينتج الإجهاد التأكسدي عن زيادة الجذور الحرة (جزيئات غير مستقرة في الجسم تُلحق الضرر بالحمض النووي، مُسببةً طفرات تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان) التي لا تُعادلها مضادات الأكسدة.

كما أظهرت دراسة أخرى أن عصير الكرز الحامض يُخفف آلام الأعصاب لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.