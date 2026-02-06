البيت الأبيض يبحث عن امرأة مخطوفة .. ومجهولون يطلبون فدية

أعلنت السلطات الأميركية، امس، عن مكافأة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي مقابل أية معلومة تقود إلى سيدة مفقودة، اتضح أنها والدة مذيعة بارزة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المفقودة تدعى نانسي غوثري، وهي والدة سافانا غوثري، المذيعة الأميركية الشهيرة.

وتُعرف سافانا غوثري بأنها مذيعة مشاركة في تقديم برنامج "توداي" على قناة (NBC) الأميركية. وناشدت برفقة أشقائها الجميع للمساعدة في الاستدلال على أي معلومة ترشد إلى والدتها، التي قالوا إنها اختطفت من منزلها.

ونشر البيت الأبيض تدوينة جاء فيها: "لا يزال البحث جارياً عن نانسي غوثري، والدة سافانا غوثري، وتطلب السلطات مساعدة الجمهور. يُرجى من أي شخص لديه معلومات الاتصال برقم الطوارئ".

وأكدت السلطات في أريزونا، الأحد، أنها تبحث عن والدة سافانا غوثري، وسط اشتباه بوجود مؤشرات على وقوع جريمة.

وقال مصدر أمني في ولاية أريزونا، لقناة "فوكس نيوز"، الخميس، إنه لا يوجد لدى المحققين أي دليل على أن والدة سافانا غوثري المفقودة لا تزال على قيد الحياة.

وتجري السلطات الأمنية حالياً تحقيقاً وفحصاً لعينات دم وبصمات، إلى جانب التحقق من رسالة طلب فدية أرسلها مجهولون إلى بعض وسائل الإعلام المحلية.

وشوهدت نانسي غوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، آخر مرة مساء السبت، في منزلها شمال توكسون، نحو الساعة 9:30 مساءً، وفقًا لإدارة شرطة مقاطعة بيما.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، إن أحد أقارب غوثري اتصل بالسلطات نحو ظهر يوم الأحد للإبلاغ عن فقدانها، مشيراً إلى أن صحتها ليست بأفضل حال.