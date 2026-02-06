بعد "روبلوكس".. مصر تتجه لحجب تطبيقات المراهنات الإلكترونية

في تحرك تشريعي حاسم للحد من انتشار المراهنات الإلكترونية، أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري بدء إجراءات حجب تطبيقات المراهنات داخل البلاد خلال أيام

وقال النائب المصري، في تصريحات تلفزيونية، إن أي تطبيق مراهنات يتم حجبه لن يُسمح له بالعودة مرة أخرى، موضحًا أن هناك تشريعًا جديدًا يجري إعداده حاليًا، يتضمن توقيع عقوبات رادعة على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية المخالفة، بما يضمن غلق الثغرات القانونية، التي أدت إلى انتشارها أخيرًا.

وشدد النائب بدوي على أن الدولة المصرية لا تقف في وجه التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي، بل تدعمه بقوة، لكنه أكد أن هذا التطور يجب ألا يتحول إلى أداة للإضرار بالمجتمع، لافتًا إلى أن مواجهة سلبيات الفضاء الإلكتروني تتطلب قرارات حاسمة وقوانين واضحة.

