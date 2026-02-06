«ترند الميكروويف» .. لعبة خطرة تنتهي بنقل الأطفال إلى المستشفيات

تسبب تحد متداول على منصة "تيك توك" في إصابة عدد من الأطفال بحروق خطيرة داخل منازلهم في ولاية إلينوي الأمريكية، ما دفع الأطباء إلى إطلاق تحذيرات عاجلة من خطورة تقليد مثل هذه المقاطع.

وبحسب تقارير طبية، تعرّض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يُدعى كالب تشابولا لحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين، بعد قيامه بتسخين لعبة أطفال تُعرف باسم NeeDoh داخل جهاز الميكروويف، استجابة لما شاهده ضمن أحد التريندات المنتشرة.

وتُعد لعبة NeeDoh كرة ضغط محشوة بمادة هلامية (جل)، وقد حاول الطفل تسخينها لتصبح أكثر ليونة، إلا أن اللعبة انفجرت فور ضغطها، لتتناثر المادة الساخنة على وجهه ويديه، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مركز متخصص لعلاج الحروق.

وخضع الطفل لعملية جراحية لإزالة الأنسجة المتضررة، وسط متابعة طبية دقيقة، في حادثة وُصفت بالخطيرة وكان من الممكن أن تخلّف مضاعفات أشد.

وأكد أطباء في المستشفى الذي استقبل الحالة أنهم عالجوا 4 حالات أخرى على الأقل لأطفال تعرّضوا لإصابات مشابهة، جميعها مرتبطة بتقليد التحدي نفسه المنتشر عبر تيك توك.

وشدد الأطباء على ضرورة مراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، محذرين من أن بعض التريندات قد تحمل مخاطر جسيمة، خاصة تلك التي تتضمن استخدام أدوات كهربائية أو مواد قابلة للانفجار أو الاحتراق.

كما طالب مختصون أولياء الأمور بتوعية الأطفال بمخاطر التجارب غير الآمنة، وعدم الانسياق خلف المقاطع المنتشرة دون إدراك عواقبها الصحية الخطيرة.