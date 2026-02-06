بسبب وديعة بنكية.. شاب يذبح أسرته ويدفنهم داخل المنزل

كشفت الشرطة الهندية تفاصيل جريمة مروعة في ولاية كارناتاكا، بعدما أقدم شاب يبلغ 27 عاماً على قتل والديه وشقيقته بهدف الاستيلاء على أموال وديعة بنكية.

وبحسب التحقيقات، ارتكب المتهم الجريمة داخل منزل الأسرة في منطقة هاراباناهالي يوم 27 يناير ، قبل أن يدفن الجثث في المنزل ويسافر إلى بنغالورو، حيث قدّم بلاغاً كاذباً باختفائهم لإبعاد الشبهات.

وأوضحت الشرطة أن والد المتهم كان قد باع منزلاً وأودع جزءاً من ثمنه باسم ابنته لتعليمها، فيما كان الابن يطالب بالحصول على المال لتمويل مشروع خاص به، إلا أن الأسرة رفضت.

وأكدت التحقيقات أن الدافع كان مادياً، فيما تم توقيف المتهم وعمّه للاشتباه في تورطه بالتحريض، وفتح قضية رسمية بحقهما.