مع جنون الذهب.. فندق صيني يقتلع ممره الأسطوري ويبيعه بـ13 مليون دولار

أعلن فندق "غراند أمبيرور" في ماكاو أنه اقتلع سبائك ذهب حقيقة كانت تزين أرضية مدخل بهوه الرئيسي وباعها مقابل نحو 13 مليون دولار أمريكي، مستفيداً من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

والفندق الذي افتتح عام 2006 في مدينة الكازينوهات الصينية شبه المستقلة، اشتهر بـ"ممره الذهبي" الفخم الذي تزين أرضيته عشرات السبائك من الذهب الخالص التي تزن الواحدة منها كيلوغراماً، وذكرت الشركة الأم للفندق في بيان أن الهدف من هذا التصميم كان "خلق جو فخم وباهر".

ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب، رأت الشركة في تحويل الذهب إلى أموال نقدية "فرصة استثمارية جيدة".



وأشارت شركة "أمبيرور أنترتينمنت هوتيل ليمتد" أن قرار اقتلاع السبائك من الممر وبيعها مرتبط بتجديد مرافق الفندق، وفي أكتوبر 2025، أوقف فندق غراند أمبيرور عملياته في مجال المقامرة بعد تشديد ماكاو القوانين المتعلقة بتشغيل الكازينوهات.

وأفادت المجموعة في بيانها قبل يومين أنه "نظراً لأن المنطقة المعنية مخطط لها أن تخضع للتجديد والتطوير، فإن المعادن الثمينة التي كانت في الأصل جزءاً من التصميم الداخلي للفندق لم تعد مناسبة لطابعه المستقبلي".

وأضافت أن بيع "عدد من سبائك الذهب يبلغ وزنها الإجمالي 79 كيلوغراماً" مقابل 12,8 مليون دولار أمريكي "سيعزز الوضع المالي للمجموعة ويمكنها من الاستثمار في حال ظهور فرص مناسبة".