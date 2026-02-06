رسالة غامضة من أغنى رجل في العالم: «المال لا يشتري السعادة»

نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك رسالة غامضة أثارت حالة واسعة من الاستغراب والقلق على الإنترنت. وكتب أغنى رجل في العالم على منصة «إكس»، التي يملكها: «من قال إن المال لا يشتري السعادة كان على حق تماماً»، مرفقاً عبارته برمز تعبيري حزين.

وتُعد مقولة «المال لا يشتري السعادة» راسخة في الثقافة الشعبية منذ قرون، إذ يمكن تتبع جذورها إلى الفيلسوف جان جاك روسو في القرن الثامن عشر. وتعكس هذه العبارة فكرة أن المال، رغم قدرته على توفير الراحة والأمان، لا يضمن السعادة الحقيقية أو الرضا أو الطمأنينة النفسية، وهي مشاعر تنبع من جوانب غير مادية في الحياة، مثل العلاقات الإنسانية، والإحساس بالهدف، والسلام الداخلي، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ويُعرف ماسك، الذي أصبح مؤخراً أول شخص في العالم تبلغ ثروته 800 مليار دولار، أيضاً بحياته العائلية المعقدة. فقد أنجب أكثر من اثني عشر طفلاً من عدة شريكات، وسط عائلات مختلطة، ونزاعات حضانة، وخلافات علنية حول الأبوة والخصوصية.

وسرعان ما انتشر منشوره على نطاق واسع، محققاً نحو 40 مليون مشاهدة، وسط تباين كبير في ردود الفعل على الإنترنت.

وكانت مجلة «فوربس» قد أعلنت في ديسمبر أن ماسك أصبح أول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 600 مليار دولار، وذلك عقب تقارير أشارت إلى أن شركته الناشئة «سبيس إكس» مرشحة للطرح للاكتتاب العام بتقييم يصل إلى 800 مليار دولار.