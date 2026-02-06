موظفو جمارك روس يحبطون تهريب "نيزك" إلى لندن

منع مسؤولون في دائرة الجمارك الروسية في ميناء سان بطرسبورغ محاولة تهريب قطعة نيزك نادرة تزن أكثر من 2.5 طن وتقدر قيمتها بنحو 323 مليون روبل روسي إلى المملكة المتحدة.

وتعادل قيمة النيزك (323 مليون روبل روسي) نحو 4.19 مليون دولار. وتم اكتشاف النيزك أثناء فحص حاوية شحن بحرية في الميناء باستخدام الماسحات الضوئية.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد حاول المهربون التعتيم على طبيعة الحجر الحقيقية من خلال الإدعاء أنه "منحوتة" مخصصة لتزيين الحدائق.