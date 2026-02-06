الجليد الأسود يوقف عمليات مطار برلين

أوقف مطار العاصمة الألمانية برلين "بي إي آر" عملياته مؤقتاً، حيث قالت متحدثة باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عمليات الإقلاع والهبوط متعذرة حالياً بسبب الجليد الأسود (الجليد المفاجئ).

وأضافت المتحدثة أن "أسطح المطار لدينا ملساء كالمرايا. هناك خطر على الأرواح والسلامة"، مشيرة إلى أن موعد استئناف التشغيل لا يزال غير محدد. وتابعت المتحدثة أن حظر الطيران الليلي معمول به في الوقت الراهن على أية حال.